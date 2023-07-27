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Политика

ФСБ обнаружила следы взрывчатки в трюме сухогруза в Керченском проливе

Ведомости

Сотрудники ФСБ обнаружили следы взрывчатки в трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в Россию через порт Украины и Керченский пролив. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», – сообщили в ведомстве. 

В ФСБ пояснили, что сухогруз направлялся в порт в Ростове-на-Дону для погрузки зерновых культур. Ведомство установило, что ранее это судно дважды заходило в порт Рени на территории Одесской области. На борту судна и в шлюпке были обнаружены следы динитротолуола и тротила, добавили в ФСБ.

Согласно решению ведомства, судно должно будет покинуть территориальное море. Ему будет запрещено проходить под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив. 

24 июля ФСБ сообщила о том, что 22 июля на борту сухогруза, который шел в порт Ростова-на-Дону из Турции, также были обнаружены следы взрывчатых веществ. ФСБ установила, что это судно находилось в украинском порту Килия в конце мая. Помимо этого, специалисты зафиксировали изменение конструкции судна. «Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», – добавили в ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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