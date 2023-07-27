ФСБ обнаружила следы взрывчатки в трюме сухогруза в Керченском проливе
Сотрудники ФСБ обнаружили следы взрывчатки в трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в Россию через порт Украины и Керченский пролив. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
«В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», – сообщили в ведомстве.
В ФСБ пояснили, что сухогруз направлялся в порт в Ростове-на-Дону для погрузки зерновых культур. Ведомство установило, что ранее это судно дважды заходило в порт Рени на территории Одесской области. На борту судна и в шлюпке были обнаружены следы динитротолуола и тротила, добавили в ФСБ.
Согласно решению ведомства, судно должно будет покинуть территориальное море. Ему будет запрещено проходить под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.
24 июля ФСБ сообщила о том, что 22 июля на борту сухогруза, который шел в порт Ростова-на-Дону из Турции, также были обнаружены следы взрывчатых веществ. ФСБ установила, что это судно находилось в украинском порту Килия в конце мая. Помимо этого, специалисты зафиксировали изменение конструкции судна. «Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», – добавили в ФСБ.