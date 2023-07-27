ФСБ обнаружила следы взрывчатки в трюме сухогруза в Керченском проливе

24 июля ФСБ сообщила о том, что 22 июля на борту сухогруза, который шел в порт Ростова-на-Дону из Турции, также были обнаружены следы взрывчатых веществ. ФСБ установила, что это судно находилось в украинском порту Килия в конце мая. Помимо этого, специалисты зафиксировали изменение конструкции судна. «Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», – добавили в ФСБ.