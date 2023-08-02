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Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ России в Черном море

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря, морским беспилотным катером. Об этом сообщило в ходе очередного брифинга Министерство обороны РФ.

«Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен», – отметили в министерстве.

1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к Босфору в юго-западной части Черного моря. Украинская сторона при атаке использовала три полупогружных катера без экипажей, которые были уничтожены сопровождавшими транспорт кораблями ВМФ России.

11 июня Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье», который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Все катера были уничтожены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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