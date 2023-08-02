Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ России в Черном море

1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к Босфору в юго-западной части Черного моря. Украинская сторона при атаке использовала три полупогружных катера без экипажей, которые были уничтожены сопровождавшими транспорт кораблями ВМФ России.