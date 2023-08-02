Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ России в Черном море
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря, морским беспилотным катером. Об этом сообщило в ходе очередного брифинга Министерство обороны РФ.
«Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен», – отметили в министерстве.
1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к Босфору в юго-западной части Черного моря. Украинская сторона при атаке использовала три полупогружных катера без экипажей, которые были уничтожены сопровождавшими транспорт кораблями ВМФ России.
11 июня Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье», который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Все катера были уничтожены.