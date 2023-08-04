Минобороны сообщило об отражении атаки на военно-морскую базу в Новороссийске
В ночь на 4 августа ВС Украины с помощью двух беспилотников пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, атака была отражена. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск», – сказано в сообщении.
Российские военнослужащие обнаружили катера и уничтожили их огнем из штатного вооружения кораблей, которые занимаются охраной внешнего рейда базы в Новороссийске.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале подтвердил попытку ВСУ атаковать объекты в акватории Новороссийска. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.
2 августа Минобороны сообщало о попытке ВСУ атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря, морским беспилотным катером. Беспилотник был уничтожен.