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Минобороны сообщило об отражении атаки на военно-морскую базу в Новороссийске

Ведомости

В ночь на 4 августа ВС Украины с помощью двух беспилотников пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, атака была отражена. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. 

«Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск», – сказано в сообщении. 

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Российские военнослужащие обнаружили катера и уничтожили их огнем из штатного вооружения кораблей, которые занимаются охраной внешнего рейда базы в Новороссийске. 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале подтвердил попытку ВСУ атаковать объекты в акватории Новороссийска. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет. 

2 августа Минобороны сообщало о попытке ВСУ атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря, морским беспилотным катером. Беспилотник был уничтожен. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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