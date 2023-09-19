Байден назвал Путина диктатором
Президент США Джо Байден вновь назвал российского лидера Владимира Путина диктатором, передает Reuters.
»Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин. Может быть, [экс-президента США Дональд] Трамп и его друзья из MAGA (лозунг Make America Great Again. – «Ведомости») и могут преклониться [перед ним], но я этого не сделаю», – сказал Байден на мероприятии в Нью-Йорке по сбору средств на свою предвыборную кампанию.
17 сентября бывший президент США Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что он «хорошо ладил» с Путиным. «Во-первых, и это самое главное, Путин очень уважает меня», – сказал американский политик. Трамп вновь отметил, что конфликта на Украине «никогда бы не случилось», если бы на посту президента США находился он.
Ранее Байден неоднократно резко высказывался в адрес Путина. В марте 2022 г. посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины он назвал российского президента «мясником». В Кремле заявили, что «государственный лидер должен сохранять трезвость», и отметили, что подобные высказывания «сужают окно» для российско-американских отношений.
В марте 2021 г. Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В ответ российский лидер пожелал Байдену здоровья и отметил, что человек при оценке другого всегда исходит из собственных качеств. «Знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: кто как обзывается, тот так и называется», – сказал Путин.