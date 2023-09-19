Байден назвал Путина диктатором

В марте 2021 г. Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В ответ российский лидер пожелал Байдену здоровья и отметил, что человек при оценке другого всегда исходит из собственных качеств. «Знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: кто как обзывается, тот так и называется», – сказал Путин.