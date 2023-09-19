Володин заявил о реализации Госдумой 82% послания президента

В 2023 г. президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию в феврале. Его выступление длилось 1 час 45 минут. В ходе послания Путин рассказал о причинах и целях спецоперации РФ и геополитической ситуации в мире, объявил о новых мерах поддержки, о создании фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и др.