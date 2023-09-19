Володин заявил о реализации Госдумой 82% послания президента
Государственная дума выполнила план по обеспечению реализации послания президента России Федеральному собранию практически на 82%, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«План законодательного обеспечения выполнен практически на 82%», – сказал Володин в ходе первого пленарного заседания Госдумы.
По его словам, в этой области было принято 59 законов, еще шесть остаются на рассмотрении. Володин призвал профильные комитеты сделать все необходимое для законодательного обеспечения реализации послания президента.
В 2023 г. президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию в феврале. Его выступление длилось 1 час 45 минут. В ходе послания Путин рассказал о причинах и целях спецоперации РФ и геополитической ситуации в мире, объявил о новых мерах поддержки, о создании фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и др.