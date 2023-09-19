Газета
Политика

Володин заявил о реализации Госдумой 82% послания президента

Ведомости

Государственная дума выполнила план по обеспечению реализации послания президента России Федеральному собранию практически на 82%, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«План законодательного обеспечения выполнен практически на 82%», – сказал Володин в ходе первого пленарного заседания Госдумы.

Ранее по теме: Госдума рассмотрит до конца года свыше 50 приоритетных законопроектов

По его словам, в этой области было принято 59 законов, еще шесть остаются на рассмотрении. Володин призвал профильные комитеты сделать все необходимое для законодательного обеспечения реализации послания президента.

В 2023 г. президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию в феврале. Его выступление длилось 1 час 45 минут. В ходе послания Путин рассказал о причинах и целях спецоперации РФ и геополитической ситуации в мире, объявил о новых мерах поддержки, о создании фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и др.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных