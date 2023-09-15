Госдума рассмотрит до конца года свыше 50 приоритетных законопроектов

Кроме того, 14 сентября профильный думский комитет по делам СНГ принял решение о рассмотрении в октябре законопроекта о лишении гражданства по рождению за дезертирство или дискредитацию армии. Его внесли в июле четыре сенатора, но после критики инициативы, в том числе в самом Совфеде, трое из них отозвали свои подписи, остался в авторах только сенатор от Крыма Сергей Цеков.