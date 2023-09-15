Госдума рассмотрит до конца года свыше 50 приоритетных законопроектов

Госдума рассмотрит до конца года свыше 50 приоритетных законопроектовПодавляющее их число внесены правительством
В преддверии начала пленарных заседаний (первое состоится 19 сентября) аппарат Госдумы подготовил примерную программу законопроектной работы депутатов в осеннюю сессию в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению.
Помимо традиционно главного законопроекта осенней сессии – федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. – документ содержит еще 51 законопроект («Ведомости» с ним ознакомились).
В сентябре, в частности, в первом чтении планируется рассмотреть правительственный законопроект о порядке расчетов за отопление в Москве. Московским властям предлагается дать возможность устанавливать «особенности определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению». В пояснительной записке говорится, что поправки подготовлены для «предотвращения значительного увеличения платы» за услуги ЖКХ, связанного «с годовыми климатическими колебаниями».
В этом месяце также в планах Думы ратификация соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности.
На одном из ближайших заседаний депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект правительства, предлагающий расширить список лиц, которые могут рассматривать дела о гостайне. Такие полномочия получат руководитель центрального органа военного управления, отвечающего в Вооруженных силах РФ за координацию основных направлений деятельности по защите информации ограниченного доступа, и структурные подразделения защиты гостайны.
В октябре депутаты рассмотрят во втором чтении новую редакцию закона о занятости населения за авторством спикеров обеих палат парламента. В ней предлагается дать возможность получить помощь от служб занятости людям, ищущим лучшую работу, или работникам, находящиеся под риском увольнения. Кроме того, индивидуальные предприниматели и самозанятые смогут встать на учет и получать пособие по безработице в максимальном размере.
В плане на ноябрь стоит первое чтение законопроекта Верховного суда, ограничивающего возможность ареста женщин, имеющим малолетних детей, лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, а также обвиняемых в ненасильственных нетяжких преступлениях.
В декабре планируют рассмотреть в первом чтении инициативу, направленную на легализацию розничной продажи алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов (внесли депутаты во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным). В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в существующем законе не предусмотрена возможность розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в летних (сезонных) кафе.
Кроме того, 14 сентября профильный думский комитет по делам СНГ принял решение о рассмотрении в октябре законопроекта о лишении гражданства по рождению за дезертирство или дискредитацию армии. Его внесли в июле четыре сенатора, но после критики инициативы, в том числе в самом Совфеде, трое из них отозвали свои подписи, остался в авторах только сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Законопроекты включают в эту программу по двум основаниям, говорит политолог Павел Склянчук: выраженная приоритетность со стороны фракций и готовность инициативы в комитете. Если фракция хочет поскорее рассмотреть свой законопроект, но на него нет, например, заключения юристов администрации президента, то комитет, по словам эксперта, не включит его в план.
Кроме того, отмечает Склянчук, подавляющее число приоритетных инициатив внесены правительством, потому что профильные министерства торопят под конец года думцев, чтобы успеть выполнить свои KPI.
Вместе с тем, за последнее время сложилась практика, когда законотворчество идет не по плану: общественно значимые инициативы, долгое время находившиеся без движения, рассматриваются внезапно, за короткий срок, их включат в виде поправок, а не отдельных проектов федеральных законов, добавляет эксперт.