Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

«Жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру. Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.