Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией
Госдума открыла осеннюю сессию принятием закона об установлении новой памятной даты: 30 сентября — Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщили на сайте ГД.
«Жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру. Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
12 сентября президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в котором предложил установить 30 сентября памятной датой в честь воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.
30 сентября 2022 г. Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении новых территорий в состав России.