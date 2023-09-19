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Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Ведомости

Госдума открыла осеннюю сессию принятием закона об установлении новой памятной даты: 30 сентября — Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщили на сайте ГД.

«Жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру. Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

12 сентября президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в котором предложил установить 30 сентября памятной датой в честь воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.

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30 сентября 2022 г. Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении новых территорий в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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