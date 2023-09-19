Погранкомитет Белоруссии опроверг сообщение о закрытом пункте пропуска с Латвией
Пункт пропуска Силене (с белорусской стороны – Урбаны) продолжает функционировать. Об этом сообщил официальный Telegram-канал государственного пограничного комитета Белоруссии.
«В настоящее время официального уведомления относительно приостановки работы пункта пропуска Силене (с белорусской стороны Урбаны) в адрес пограничного ведомства, а также по линии министерства иностранных дел Республики Беларусь от латвийской стороны не поступало. Пункт пропуска Урбаны продолжает функционировать», – заявили в ведомстве.
Если уведомление от латвийской стороны все же поступит, информацию об этом разместят на официальных ресурсах Госпогранкомитета.
19 сентября правительство Латвии сообщило о закрытии одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Причиной назвали «большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы».