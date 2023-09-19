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Погранкомитет Белоруссии опроверг сообщение о закрытом пункте пропуска с Латвией

Ведомости

Пункт пропуска Силене (с белорусской стороны – Урбаны) продолжает функционировать. Об этом сообщил официальный Telegram-канал государственного пограничного комитета Белоруссии.

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«В настоящее время официального уведомления относительно приостановки работы пункта пропуска Силене (с белорусской стороны Урбаны) в адрес пограничного ведомства, а также по линии министерства иностранных дел Республики Беларусь от латвийской стороны не поступало. Пункт пропуска Урбаны продолжает функционировать», – заявили в ведомстве.

Если уведомление от латвийской стороны все же поступит, информацию об этом разместят на официальных ресурсах Госпогранкомитета.

19 сентября правительство Латвии сообщило о закрытии одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Причиной назвали «большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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