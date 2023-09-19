Погранкомитет Белоруссии опроверг сообщение о закрытом пункте пропуска с Латвией

«В настоящее время официального уведомления относительно приостановки работы пункта пропуска Силене (с белорусской стороны Урбаны) в адрес пограничного ведомства, а также по линии министерства иностранных дел Республики Беларусь от латвийской стороны не поступало. Пункт пропуска Урбаны продолжает функционировать», – заявили в ведомстве.