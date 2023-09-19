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Политика

Латвия объявила о закрытии пункта пропуска с Белоруссией

Ведомости

Латвия закрывает один из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией, сообщили в правительстве республики.

«Кабинет министров поддержал приостановку работы пункта пропуска «Силене», принимая во внимание большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы», – говорится в сообщении.

Уточняется, что работа пункта пропуска «Пятерниеки» на границе Латвии и Белоруссии будет продолжена. По данным латвийского кабмина, в сентябре пограничники предотвратили 1773 попытки попасть в республику, а в августе всего было предотвращено 1615 таких попыток.

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16 сентября министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский объявил тендер на строительство электронного заграждения на границе с Белоруссией на реке Буг. Он уточнял, что его длина составит 172 км.

В сентябре все страны Балтии закрыли въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей. Это произошло после публикации Еврокомиссией (ЕК) разъяснения по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован.

Позже в ЕК уточнили, что помимо автомобилей россиянам также запрещено ввозить в ЕС чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметику и др. Это будет расцениваться как запрещенный импорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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