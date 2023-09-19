Латвия объявила о закрытии пункта пропуска с Белоруссией
Латвия закрывает один из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией, сообщили в правительстве республики.
«Кабинет министров поддержал приостановку работы пункта пропуска «Силене», принимая во внимание большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы», – говорится в сообщении.
Уточняется, что работа пункта пропуска «Пятерниеки» на границе Латвии и Белоруссии будет продолжена. По данным латвийского кабмина, в сентябре пограничники предотвратили 1773 попытки попасть в республику, а в августе всего было предотвращено 1615 таких попыток.
16 сентября министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский объявил тендер на строительство электронного заграждения на границе с Белоруссией на реке Буг. Он уточнял, что его длина составит 172 км.
В сентябре все страны Балтии закрыли въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей. Это произошло после публикации Еврокомиссией (ЕК) разъяснения по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован.
Позже в ЕК уточнили, что помимо автомобилей россиянам также запрещено ввозить в ЕС чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметику и др. Это будет расцениваться как запрещенный импорт.