Латвия объявила о закрытии пункта пропуска с Белоруссией

В сентябре все страны Балтии закрыли въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей. Это произошло после публикации Еврокомиссией (ЕК) разъяснения по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован.