Польша установит электронные заграждения на границе с Белоруссией

Как ранее говорил белорусский лидер на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, Запад «спит и видит», как бы направить свои регулярные войска в зону боевых действий на Украине. По его словам, в Польше уже сформированы воинские части, «готовые зайти на Украину».