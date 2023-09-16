Польша установит электронные заграждения на границе с Белоруссией
Польские власти объявили тендер на строительство электронного заграждения на границе с Белоруссией на реке Буг, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
«Пограничная служба объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг. Его длина составит 172 км», – сказал министр (цитата по ТАСС).
Он добавил, что все желающие компании могут подать заявку на участие до 22 сентября, к строительству можно будет приступить уже в этом году.
Летом Польша высказывала ряд опасений в связи с размещением в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер», которые принимали участие в учениях на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что бойцы «Вагнер» не планируют нападать на территорию Польши. В Белом доме заявляли, что не видят угроз Польше со стороны ЧВК.
Как ранее говорил белорусский лидер на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, Запад «спит и видит», как бы направить свои регулярные войска в зону боевых действий на Украине. По его словам, в Польше уже сформированы воинские части, «готовые зайти на Украину».