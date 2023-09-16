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Политика

Польша установит электронные заграждения на границе с Белоруссией

Ведомости

Польские власти объявили тендер на строительство электронного заграждения на границе с Белоруссией на реке Буг, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

«Пограничная служба объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг. Его длина составит 172 км», – сказал министр (цитата по ТАСС). 

Он добавил, что все желающие компании могут подать заявку на участие до 22 сентября, к строительству можно будет приступить уже в этом году.

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Летом Польша высказывала ряд опасений в связи с размещением в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер», которые принимали участие в учениях на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что бойцы «Вагнер» не планируют нападать на территорию Польши. В Белом доме заявляли, что не видят угроз Польше со стороны ЧВК.

Как ранее говорил белорусский лидер на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, Запад «спит и видит», как бы направить свои регулярные войска в зону боевых действий на Украине. По его словам, в Польше уже сформированы воинские части, «готовые зайти на Украину».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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