Минюст предложил указывать в реестре псевдонимы иноагентов
Министерство юстиции предлагает указывать в реестре иноагентов псевдонимы внесенных в перечень физлиц, следует из проекта приказа, опубликованного на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Подготовленные поправки вносят изменения в порядок ведения реестра иностранных агентов. В частности, предлагается дополнить п.п. «г» п. 8 порядка, в котором перечислен перечень сведений об иноагенте в реестре. Помимо персональных данных физлица Минюст намерен указывать и псевдоним иноагента, если он есть. Вместе с этим предлагается вносить в реестр и прежние ФИО или наименования юрлиц.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса.
В июле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал законы, усиливающие контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Минюст получил право контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами, – они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения.