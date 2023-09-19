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Минюст предложил указывать в реестре псевдонимы иноагентов

Ведомости

Министерство юстиции предлагает указывать в реестре иноагентов псевдонимы внесенных в перечень физлиц, следует из проекта приказа, опубликованного на сайте проектов нормативно-правовых актов.  

Подготовленные поправки вносят изменения в порядок ведения реестра иностранных агентов. В частности, предлагается дополнить п.п. «г» п. 8 порядка, в котором перечислен перечень сведений об иноагенте в реестре. Помимо персональных данных физлица Минюст намерен указывать и псевдоним иноагента, если он есть. Вместе с этим предлагается вносить в реестр и прежние ФИО или наименования юрлиц.

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Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса.

В июле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал законы, усиливающие контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Минюст получил право контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами, – они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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