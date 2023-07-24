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Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал законы, усиливающие контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами, – они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения. В случае нарушения законодательства Минюст вправе вынести предупреждение лицам, взаимодействующим с иноагентами. При этом закон обязывает органы публичной власти, организации всех форм собственности, должностных лиц учитывать эти ограничения. Если появится информация о нарушении, то Минюст может провести внеплановую проверку.

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Помимо этого закон лишает иноагентов возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.

Президент также подписал закон, который предусматривает поправки в КоАП и вводит штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста. Для граждан он составит до 50 000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб., а для юрлиц – до 300 000 руб.

Пакет поправок был подготовлен думской комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства во главе с ее председателем Василием Пискаревым. Оба законопроекта были внесены в Госдуму 26 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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