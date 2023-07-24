Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами
Президент России Владимир Путин подписал законы, усиливающие контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами, – они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения. В случае нарушения законодательства Минюст вправе вынести предупреждение лицам, взаимодействующим с иноагентами. При этом закон обязывает органы публичной власти, организации всех форм собственности, должностных лиц учитывать эти ограничения. Если появится информация о нарушении, то Минюст может провести внеплановую проверку.
Помимо этого закон лишает иноагентов возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.
Президент также подписал закон, который предусматривает поправки в КоАП и вводит штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста. Для граждан он составит до 50 000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб., а для юрлиц – до 300 000 руб.
Пакет поправок был подготовлен думской комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства во главе с ее председателем Василием Пискаревым. Оба законопроекта были внесены в Госдуму 26 апреля.