Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами

В документе говорится, что Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами, – они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения. В случае нарушения законодательства Минюст вправе вынести предупреждение лицам, взаимодействующим с иноагентами. При этом закон обязывает органы публичной власти, организации всех форм собственности, должностных лиц учитывать эти ограничения. Если появится информация о нарушении, то Минюст может провести внеплановую проверку.