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Минобороны сообщило о сбитых БПЛА над Белгородской и Орловской областями

Ведомости

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской и Орловской областями, сообщило Минобороны РФ.

Атака была пресечена около 21:00 по мск, аппараты использовались для совершения террористической атаки.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Орловской областями», – говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что аппарат был сбит на подлете к Шебекино, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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Это уже третья попытка атаковать Белгородскую область беспилотниками за сутки. Ранее дроны были перехвачены около 13:00 и 16:00 по мск.

Вечером 18 сентября система ПВО сбила три воздушные цели в Шебекинском городском округе Белгородской области. Как сообщил Гладков, по предварительным данным, никто не пострадал. Были повреждены линии электропередачи.

Белгородская и другие приграничные области регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования. В областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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