Минобороны сообщило о сбитых БПЛА над Белгородской и Орловской областями
Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской и Орловской областями, сообщило Минобороны РФ.
Атака была пресечена около 21:00 по мск, аппараты использовались для совершения террористической атаки.
«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Орловской областями», – говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что аппарат был сбит на подлете к Шебекино, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Это уже третья попытка атаковать Белгородскую область беспилотниками за сутки. Ранее дроны были перехвачены около 13:00 и 16:00 по мск.
Вечером 18 сентября система ПВО сбила три воздушные цели в Шебекинском городском округе Белгородской области. Как сообщил Гладков, по предварительным данным, никто не пострадал. Были повреждены линии электропередачи.
Белгородская и другие приграничные области регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования. В областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.