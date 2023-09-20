Газета
Политика

Финская таможня разрешила въезжать машинам из России с дипломатическими номерами

Ведомости

В Финляндию могут въехать автомобили с дипломатическими номерами, граждане Евросоюза и члены их семей, а также просители убежища, рассказали в финской таможне, пишет РБК.

«Путешественникам разрешается брать с собой используемые ими личные вещи, несмотря на санкции», – добавили в представительстве. Кроме того, в страну можно въехать на автобусе. 

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение по ввозу в ЕС транспортных средств россиян. Российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. Помимо транспортных средств гражданам России запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России запрещен в страны ЕС. В список ограничений попадают ноутбуки, смартфоны, косметика и др.

Все пограничные страны ЕС закрыли въезд россиянам на автомобилях

Заявлений о намерении конфисковывать автотранспорт из РФ пока не сделали Болгария, Греция и Норвегия

Позже представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри уточнил, что комиссия дает инструкции по исполнению санкций против России, решения по реализации конкретных ограничений принимают государства. Страны ЕС не должны запрещать россиянам ввозить на территорию союза личные вещи, которые не имеют высокой стоимости и не являются предметами роскоши.

При этом в сентябре все страны Балтии закрыли въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей. Страны Южной Европы, в том числе Болгария и Греция, таких ограничений пока не вводили и не поясняли свое понимание санкций ЕС, рассказывал «Ведомостям» старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Никита Гусев.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных