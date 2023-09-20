Финская таможня разрешила въезжать машинам из России с дипломатическими номерами
«Путешественникам разрешается брать с собой используемые ими личные вещи, несмотря на санкции», – добавили в представительстве. Кроме того, в страну можно въехать на автобусе.
8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение по ввозу в ЕС транспортных средств россиян. Российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. Помимо транспортных средств гражданам России запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России запрещен в страны ЕС. В список ограничений попадают ноутбуки, смартфоны, косметика и др.
Позже представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри уточнил, что комиссия дает инструкции по исполнению санкций против России, решения по реализации конкретных ограничений принимают государства. Страны ЕС не должны запрещать россиянам ввозить на территорию союза личные вещи, которые не имеют высокой стоимости и не являются предметами роскоши.
При этом в сентябре все страны Балтии закрыли въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей. Страны Южной Европы, в том числе Болгария и Греция, таких ограничений пока не вводили и не поясняли свое понимание санкций ЕС, рассказывал «Ведомостям» старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Никита Гусев.