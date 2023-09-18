Все пограничные страны ЕС закрыли въезд россиянам на автомобилях

«В случае с Норвегией пока отсутствие четкой позиции связано с тем, что она не входит ЕС и инкорпорирует ограничительные меры Брюсселя в собственное законодательство, у нее есть определенная свобода их трактовки и применения. Обычно Норвегия адаптировала санкции ЕС к своим собственным условиям, она не обязана следовать разъяснениям Еврокомиссии (ЕК) напрямую», – пояснил «Ведомостям» младший научный сотрудник ИМЭМО Никита Белухин. Кроме того, по его словам, есть тесные пограничные связи между Мурманской областью и норвежским Финнмарком, где живет большое русское сообщество. Многие норвежцы из этой области до сих пор также имеют хозяйственные связи на Северо-Западе России, напомнил Белухин. Возможно, в Осло считают, что полезнее пока не вводить ограничения по аналогии с ЕС. Наконец, Норвегия председательствует в Арктическом совете и не хотела бы на этом фоне дополнительно конфликтовать с Россией, говорит эксперт. Каждая страна ЕС решает сама, придерживаться ей рекомендаций ЕК или нет, а если да, то как. Страны объединения, которые никаких ограничений не приняли, де-юре пока относительно безопасны, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.