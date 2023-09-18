Все пограничные страны ЕС закрыли въезд россиянам на автомобилях

Все пограничные страны ЕС закрыли въезд россиянам на автомобиляхЗаявлений о намерении конфисковывать автотранспорт из РФ пока не сделали Болгария, Греция и Норвегия
В Польше с полуночи 17 сентября вступил в силу запрет на въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России. Их въезд толкуется как попытка запрещенного санкциями экспорта. Таким образом, въезд для автомашин с российскими номерами оказался закрыт всеми пятью пограничными с российской территорией странами Евросоюза (ЕС), кроме случаев транзита в Калининградскую область. Не исключена и угроза конфискации личных вещей граждан России – от смартфонов до одежды и туалетной бумаги – в качестве наказания за попытку обхода санкций на их экспорт. Ранее, 12 сентября, прекратили пропускать легковые автомобили с российскими номерами Латвия и Литва, 13 сентября – Эстония (сделав исключение для автобусов, мотоциклов и автомобилей дипломатов). Финляндия также ввела запрет 15 сентября, хотя еще 12 сентября МИД страны заявлял, что не будет следовать рекомендациям Брюсселя.
Страны Южной Европы, входящие в ЕС, таких ограничений пока не вводили и не поясняли свое понимание санкций ЕС. Из таких государств остаются Болгария и Греция, куда можно проехать через Грузию и Турцию, или из Грузии в Болгарию на пароме без угрозы конфискации автомобиля и личных вещей, замечает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Никита Гусев. Болгария еще не решила, что делать в таких случаях, сообщил 14 сентября министр внутренних дел Калин Стоянов в интервью Болгарскому телеграфному агентству. «В стране остается много владельцев российской недвижимости, россияне продолжают получать визы, но мы пока еще не видели в этом вопросе практики со стороны других стран ЕС. Возможно, в Софии хотят дождаться момента, когда сложится общий европейский подход», – говорит Гусев, отмечая, что угроза запрета на въезд автомобилей с российскими номерами высока.
Кроме Греции и Болгарии заявлений о вероятности конфискации личного автотранспорта и вещей у въезжающих россиян не делала и Норвегия. Она не входит в ЕС, но входит в шенгенскую зону и исполняет европейские санкции в отношении России. Внутри правительства Норвегии ведется полемика по вопросу запрета на въезд для российских машин, писало издание The Barents Observer 15 сентября. В МИД Норвегии изданию заявили, что «приняли к сведению» заявление Еврокомиссии и его интерпретацию санкционных регламентов.
«Мы более внимательно изучаем, что это будет означать для норвежского законодательства», – сообщили в ведомстве. Входящая в ЕС пограничная с Норвегией Швеция и лежащая через Зундский пролив Дания также не делала заявлений о толковании санкционного регламента ЕС в сторону правомерности конфискации личного авто и другой собственности.
В Норвегию сейчас может попасть из России исключительно легковой автотранспорт: единственный автомобильный КПП «Стурскуг» закрыт властями страны для грузовиков в апреле 2022 г. Возможность проезда на личном легковом автотранспорте сохраняется.
«В случае с Норвегией пока отсутствие четкой позиции связано с тем, что она не входит ЕС и инкорпорирует ограничительные меры Брюсселя в собственное законодательство, у нее есть определенная свобода их трактовки и применения. Обычно Норвегия адаптировала санкции ЕС к своим собственным условиям, она не обязана следовать разъяснениям Еврокомиссии (ЕК) напрямую», – пояснил «Ведомостям» младший научный сотрудник ИМЭМО Никита Белухин. Кроме того, по его словам, есть тесные пограничные связи между Мурманской областью и норвежским Финнмарком, где живет большое русское сообщество. Многие норвежцы из этой области до сих пор также имеют хозяйственные связи на Северо-Западе России, напомнил Белухин. Возможно, в Осло считают, что полезнее пока не вводить ограничения по аналогии с ЕС. Наконец, Норвегия председательствует в Арктическом совете и не хотела бы на этом фоне дополнительно конфликтовать с Россией, говорит эксперт. Каждая страна ЕС решает сама, придерживаться ей рекомендаций ЕК или нет, а если да, то как. Страны объединения, которые никаких ограничений не приняли, де-юре пока относительно безопасны, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
Введение официальных запретов на въезд российских автомобилей началось после того, как 8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций, указав, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях (таможенный код 8703 – автомобили для перевозки менее 10 человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Это касается даже тех случаев, когда они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников. 12 сентября ЕК добавила, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций, чем и объясняется повышенное внимание к ним, но подчеркнула, что предметы личной гигиены и одежда вызывают «несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций», поэтому национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет «соразмерным и разумным образом».
Поводом для этих разъяснений стал инцидент в Германии 6 сентября, когда у россиянки конфисковали автомобиль. Она возвращалась в Россию через Германию на личном автомобиле Mercedes и должна была сесть на паром до Хельсинки в Травемюнде, но за 70 км до переправы автомобиль изъял патруль. Еще раньше, в июле, центральная справочная Главного управления таможни ФРГ сообщила, что у россиян могут изъять машины с российскими номерами в связи с санкциями.
В октябре 2022 г. ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций, содержащий ст. 3i секторального регламента 833/2014. Она запрещает «приобретение, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», если они российского происхождения или экспортированы из страны. В списке товаров есть автомобили и иные транспортные средства. Как отмечает руководитель практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин, юридическая коллизия произошла из-за смешения таможенных норм – вывоза товара с целью получения прибыли и вывоза для личных целей. Толкование ЕК является по сути толкованием в отрыве от целей и задач нормативно-правовых актов о санкциях, где не говорилось о запретах для простых граждан, продолжает Гландин.
«Но, исходя из ситуации, остается только посоветовать при заезде в Германию не брать товары, которые могут быть истолкованы как ввозимые для перепродажи, включая и новую одежду. Это же справедливо и для других стран, сообщивших о запретах. Полагаю, в ближайшее время должно выйти разъяснение общее, ото всех 27 стран ЕС», – считает Гландин.
Ограничения вводятся на основании актов уполномоченных органов власти, и каждый такой акт может быть оспорен в установленном законодательством порядке с целью признания его неконституционным, как вариант – такое решение может быть обжаловано в ЕСПЧ, хотя после выхода России из него для россиян это может стать проблемой, говорит Федюкин.
Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев также считает возможным обратиться в судебные инстанции страны – члена ЕС, таможня которой арестовала автомобиль. Эксперт отметил относительную перспективность подобных дел в суде, так как истец может аргументировать неправомерность действий таможни их несоответствием официальной цели санкций. При этом, как говорит Тимофеев, такие процессы чреваты масштабными временными и денежными издержками.