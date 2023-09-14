Глава МВД Эстонии призвал конфисковать автомобили с российскими номерами

Эстония запретила въезд на территорию страны для автомобилей с российскими номерами 13 сентября. Власти республики заявили, что ввели ограничение в соответствии с новыми рекомендациями Еврокомиссии для правительств стран ЕС. При этом запрет на въезд в Эстонию не распространяется на автобусы, мотоциклы и транспортные средства с дипломатическими номерами.