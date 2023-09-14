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Глава МВД Эстонии призвал конфисковать автомобили с российскими номерами

Ведомости

Машины с российскими номерами на территории Эстонии нужно конфисковать. Или их владельцам стоит перерегистрировать свои автомобили. Такое мнение выразил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс на пресс-конференции правительства.

«Я считаю, что санкции нужно выполнять и эти автомобили [с российскими номерами] необходимо конфисковать. <...> Если они передвигаются по стране постоянно, то они должны быть зарегистрированы в Эстонии», – заявил министр.

Вице-премьер добавил, что выражает свою собственную точку зрения, а не общее мнение правительства. Он также отметил, что МВД Эстонии неизвестно точное количество машин с российскими номерами на территории республики.

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Эстония запретила въезд на территорию страны для автомобилей с российскими номерами 13 сентября. Власти республики заявили, что ввели ограничение в соответствии с новыми рекомендациями Еврокомиссии для правительств стран ЕС. При этом запрет на въезд в Эстонию не распространяется на автобусы, мотоциклы и транспортные средства с дипломатическими номерами.

ЕК опубликовала новые рекомендации 8 сентября. В них сказано, что автомобилям с российскими номерами необходимо запретить въезд на территорию европейских республик. Также таможенным службам стран рекомендовали не пропускать через границу товары личного назначения, в том числе мобильные телефоны, ноутбуки, фотокамеры, чемоданы, косметику, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетную бумагу, шампуни и зубные пасты. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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