Глава МВД Эстонии призвал конфисковать автомобили с российскими номерами
Машины с российскими номерами на территории Эстонии нужно конфисковать. Или их владельцам стоит перерегистрировать свои автомобили. Такое мнение выразил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс на пресс-конференции правительства.
«Я считаю, что санкции нужно выполнять и эти автомобили [с российскими номерами] необходимо конфисковать. <...> Если они передвигаются по стране постоянно, то они должны быть зарегистрированы в Эстонии», – заявил министр.
Вице-премьер добавил, что выражает свою собственную точку зрения, а не общее мнение правительства. Он также отметил, что МВД Эстонии неизвестно точное количество машин с российскими номерами на территории республики.
Эстония запретила въезд на территорию страны для автомобилей с российскими номерами 13 сентября. Власти республики заявили, что ввели ограничение в соответствии с новыми рекомендациями Еврокомиссии для правительств стран ЕС. При этом запрет на въезд в Эстонию не распространяется на автобусы, мотоциклы и транспортные средства с дипломатическими номерами.
ЕК опубликовала новые рекомендации 8 сентября. В них сказано, что автомобилям с российскими номерами необходимо запретить въезд на территорию европейских республик. Также таможенным службам стран рекомендовали не пропускать через границу товары личного назначения, в том числе мобильные телефоны, ноутбуки, фотокамеры, чемоданы, косметику, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетную бумагу, шампуни и зубные пасты.