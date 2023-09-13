Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами

Кутти разъяснил, что запрет не будет распространяться на транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами, а также автобусы, которые работают на линии, автомобили с дипломатическими номерами и мотоциклы. Они смогут пересекать границу Эстонии. Кутти уточнил, что в единичных случаях исключения могут сделать и для пожарной машины с краном.