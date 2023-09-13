Газета
Политика

Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами

Ведомости

Запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами не распространяется на автобусы, мотоциклы и транспортные средства с дипломатическими номерами. Об этом сообщил руководитель Налогово-таможенного департамента страны Антс Кутти.

Кутти разъяснил, что запрет не будет распространяться на транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами, а также автобусы, которые работают на линии, автомобили с дипломатическими номерами и мотоциклы. Они смогут пересекать границу Эстонии. Кутти уточнил, что в единичных случаях исключения могут сделать и для пожарной машины с краном.

Ранее по теме: Эстония запретила въезд на автомобилях с российскими номерами

«Эти ограничения касаются как физических лиц, так и юридических, то есть принадлежность транспортного средства в этом смысле не имеет значения», – сказал Кутти (цитата по ERR), уточнив, что запрет распространяется на автомобили с вместимостью до девяти пассажиров. По данным ведомства, границу Эстонии и России в месяц пересекают примерно 400 российских автомобилей.

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила об одном случае, когда эстонская сторона вернула один автомобиль с российскими номерами. По данным ведомства, управлял автомобилем гражданин России и Литвы. При въезде в пункт пропуска «Нарва-1» эстонские таможенники сообщили ему о запрете ввоза этой категории автомобилей.

В службе пояснили, что выезд авто с российскими номерами из Эстонии идет в штатном режиме. В свою очередь с российской стороны не было каких-либо изменений в порядке пропуска автомобилей с номерами Эстонии, Латвии и Литвы.

Эстония запретила въезд для автомобилей с российскими номерами с 10:00 (время совпадает с мск) 13 сентября, сообщил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс. Таллин действует в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии, согласно которым ввоз в ЕС автомобилей с российскими номерами запрещен. Транспорт может быть арестован вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях. Помимо автомобилей в список ограничений попадают ноутбуки, смартфоны, косметика и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных