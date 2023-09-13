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Эстония запретила въезд на автомобилях с российскими номерами

Ведомости

Эстония запретила въезд для автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс, передает ERR.

«Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций», – отметил министр.

Ограничение вступило в силу с 10:00 (время совпадает с мск) 13 сентября. Таллин действует в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии, согласно которым ввоз в ЕС автомобилей с российскими номерами запрещен. Транспорт может быть арестован вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях. Помимо автомобилей, в список ограничений попадают ноутбуки, смартфоны, косметика и др.

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11 сентября представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри уточнил, что комиссия дает инструкции по исполнению санкций против России, решения по реализации конкретных ограничений принимают государства. Ранее въезд на автомобилях с российской регистрацией запретили Литва и Латвия. В то же время Финляндия исполнять рекомендацию ЕК не планирует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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