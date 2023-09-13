Эстония запретила въезд на автомобилях с российскими номерами

Ограничение вступило в силу с 10:00 (время совпадает с мск) 13 сентября. Таллин действует в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии, согласно которым ввоз в ЕС автомобилей с российскими номерами запрещен. Транспорт может быть арестован вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях. Помимо автомобилей, в список ограничений попадают ноутбуки, смартфоны, косметика и др.