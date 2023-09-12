РБК: власти Германии допускают конфискацию товаров у граждан России
8 сентября Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснение по ввозу в ЕС транспортных средств россиян. Российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. Помимо транспортных средств гражданам России запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России запрещен в страны ЕС. В список ограничений попадают ноутбуки, смартфоны, косметика и др.
Как утверждали в ФРГ, россияне, въезжающие в страну на личных автомобилях, нарушают закон ФРГ «О внешней торговле». В сентябре посольство России в Германии заявило, что продолжает фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян автомобилей.
12 сентября вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене заявила, что власти республики могут конфисковать автомобили, зарегистрированные в России. Кроме того, это подтверждали в МВД страны – по словам министра внутренних дел республики Агне Билотайте, авто должны быть конфискованы, так как это «функция» таможенных органов страны.
В то же время руководитель санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара сообщила, что Финляндия не стала приводить в исполнение рекомендацию ЕС.