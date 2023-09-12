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Политика

РБК: власти Германии допускают конфискацию товаров у граждан России

Ведомости

Германия не будет делать исключения из санкций Евросоюза для россиян. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ответ немецкой таможни.

8 сентября Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснение по ввозу в ЕС транспортных средств россиян. Российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. Помимо транспортных средств гражданам России запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России запрещен в страны ЕС. В список ограничений попадают ноутбуки, смартфоны, косметика и др.

Как утверждали в ФРГ, россияне, въезжающие в страну на личных автомобилях, нарушают закон ФРГ «О внешней торговле». В сентябре посольство России в Германии заявило, что продолжает фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян автомобилей. 

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12 сентября вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене заявила, что власти республики могут конфисковать автомобили, зарегистрированные в России. Кроме того, это подтверждали в МВД страны – по словам министра внутренних дел республики Агне Билотайте, авто должны быть конфискованы, так как это «функция» таможенных органов страны.

В то же время руководитель санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара сообщила, что Финляндия не стала приводить в исполнение рекомендацию ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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