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В постпредстве РФ при ЕС не исключили изъятия вещей россиян при въезде в союз

Ведомости

Нельзя исключать изъятие личных вещей россиян при пересечении границ Евросоюза в связи с санкциями, заявили в постоянном представительстве России при ЕС, пишут «РИА Новости».

В постпредстве считают, что ЕС хочет сделать въезд для россиян на территорию союза «фактически невозможным».

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. Помимо транспортных средств гражданам России также запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России запрещен в страны ЕС. В список ограничений попадают чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметика и др.

Ранее по теме: ЕК уточнила механизм санкций в отношении личных вещей россиян

11 сентября представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри уточнил, что комиссия дает инструкции по исполнению санкций против России, решения по реализации конкретных ограничений принимают государства. Страны ЕС не должны запрещать россиянам ввозить на территорию союза личные вещи, которые не имеют высокой стоимости и не являются предметами роскоши, уточняли в ЕК.

В Эстонии руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю страны Антс Кутти заявил, что его служба изучает документ ЕК и планирует обсудить вопрос с Литвой, Латвией и Финляндией, как они понимают разъяснения, чтобы действовать одинаково. Таможенная служба и МИД Финляндии также сообщали об изучении документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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