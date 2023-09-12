Финляндия не будет запрещать российским авто въезжать в страну
Финляндия не стала приводить в исполнение рекомендацию ЕС, запрещающую россиянам въезжать в страну на зарегистрированных в РФ автомобилях. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на МИД Финляндии.
«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», – цитирует Yle слова руководителя санкционного отдела МИД Пиа Сариваара.
Власти Литвы наоборот заявили, что могут конфисковать автомобили, зарегистрированные в России.
«Любой, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, с номерами, зарегистрированными в России, если у него нет подтверждающих документов, подтверждающих, что он следует транзитом в Калининград, он должен знать, что его автомобиль будет конфискован», – сказала вице-министра иностранных дел страны Йовита Нелюпшене в интервью радио LRT.
Она добавила, что сейчас россияне могут пересекать границу «только при наличии у них на это права» – либо на автобусе, либо пешком.
Ранее министр внутренних дел республики Агне Билотайте, ссылаясь на разъяснение по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян, заявила, что зарегистрированные в РФ авто должны быть конфискованы, так как это «функция» таможенных органов страны.
8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение по ввозу в страны Евросоюза транспортных средств россиян, согласно которому российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. После этого российское посольство в Финляндии рекомендовало отказаться от посещения страны на машинах с номерами РФ.