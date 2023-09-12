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Политика

Финляндия не будет запрещать российским авто въезжать в страну

Ведомости

Финляндия не стала приводить в исполнение рекомендацию ЕС, запрещающую россиянам въезжать в страну на зарегистрированных в РФ автомобилях. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на МИД Финляндии.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», – цитирует Yle слова руководителя санкционного отдела МИД Пиа Сариваара.

Власти Литвы наоборот заявили, что могут конфисковать автомобили, зарегистрированные в России.

«Любой, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, с номерами, зарегистрированными в России, если у него нет подтверждающих документов, подтверждающих, что он следует транзитом в Калининград, он должен знать, что его автомобиль будет конфискован», – сказала вице-министра иностранных дел страны Йовита Нелюпшене в интервью радио LRT.

Она добавила, что сейчас россияне могут пересекать границу «только при наличии у них на это права» – либо на автобусе, либо пешком.

Ранее министр внутренних дел республики Агне Билотайте, ссылаясь на разъяснение по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян, заявила, что зарегистрированные в РФ авто должны быть конфискованы, так как это «функция» таможенных органов страны.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение по ввозу в страны Евросоюза транспортных средств россиян, согласно которому российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. После этого российское посольство в Финляндии рекомендовало отказаться от посещения страны на машинах с номерами РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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