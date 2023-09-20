Песков: Путин никогда не опустится до личных оскорблений в адрес коллег

«Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений, но президент, еще раз повторяю, до этого никогда не опускался и не будет этого делать», – рассказал Песков.