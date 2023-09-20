Газета
Политика

Песков: Путин никогда не опустится до личных оскорблений в адрес коллег

Ведомости

Президент России Владимир Путин никогда не опустится до личных оскорблений в адрес лидеров других государств, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать заявление президента США Джо Байдена, назвавшего Путина «диктатором».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений, но президент, еще раз повторяю, до этого никогда не опускался и не будет этого делать», – рассказал Песков.

Байден, добавил представитель Кремля, ни разу за свою политическую карьеру не набрал такого уровня поддержки, как Путин, при этом в следующем году американского президента ожидают «весьма и весьма непростые» выборы.

«Мы понимаем, что в США сейчас активно расчищают от неугодных конкурентов электоральную площадку, но у нас свои заботы, коими мы и будем заниматься», – резюмировал Песков.

19 сентября Байден на мероприятии в Нью-Йорке по сбору средств на свою предвыборную кампанию заявил, что не встанет «на одну сторону с такими диктаторами, как Путин».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных