Песков: Путин никогда не опустится до личных оскорблений в адрес коллег
Президент России Владимир Путин никогда не опустится до личных оскорблений в адрес лидеров других государств, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать заявление президента США Джо Байдена, назвавшего Путина «диктатором».
«Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений, но президент, еще раз повторяю, до этого никогда не опускался и не будет этого делать», – рассказал Песков.
Байден, добавил представитель Кремля, ни разу за свою политическую карьеру не набрал такого уровня поддержки, как Путин, при этом в следующем году американского президента ожидают «весьма и весьма непростые» выборы.
«Мы понимаем, что в США сейчас активно расчищают от неугодных конкурентов электоральную площадку, но у нас свои заботы, коими мы и будем заниматься», – резюмировал Песков.
19 сентября Байден на мероприятии в Нью-Йорке по сбору средств на свою предвыборную кампанию заявил, что не встанет «на одну сторону с такими диктаторами, как Путин».