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Политика

Киев не разрешил Венгрии отправить украинское зерно в Судан

Ведомости

Киев до сих пор не дал разрешение на использование выделенных Венгрией в 2022 г. 3 млн евро на доставку зерна с Украины в Судан. Об этом в эфире телеканала М1 заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В 2022 г. правительство Венгрии выделило около 3,5 млн евро для транспортировки 10 000 т зерна с Украины, чтобы решить проблему продовольственного кризиса в Судане. «Хотя эти деньги были выделены венгерскими налогоплательщиками в прошлом году, в Судан не было отправлено не только ни одной тонны, но и ни одного грамма зерна в рамках программы «Зерно с Украины», – отметил Сийярто на полях Генассамблеи ООН (цитата по ТАСС).

По словам министра, Будапешт до сих пор не получил разрешения Киева использовать эти средства. Сийярто указывает на «абсурдность ситуации с украинским зерном» и на то, что «транснациональные компании пытаются извлечь серьезную выгоду». По мнению главы МИД Венгрии, аграрный бизнес Украины пытается наводнить зерном рынки Центральной Европы, что в свою очередь наносит ущерб местным фермерам. Более того, такие действия не помогают решать проблемы продовольственного кризиса в Африке и на Ближнем Востоке, добавил он.

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В эфире телеканала Сийярто отметил, что планирует затронуть эту проблему на встрече с коллегами в Нью-Йорке, которая будет посвящена Судану.

15 сентября Европейская комиссия сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. Украина согласилась в течение 30 дней ввести правовые меры, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс зерна на рынок. Несмотря на решение ЕК, Польша, Венгрия и Словакия продлили эмбарго.

18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против этих стран. По мнению Украины, ее соседи «нарушили свои международные обязательства» и не координируют свою торговую политику с ЕС, вводя односторонние ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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