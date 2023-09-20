Киев не разрешил Венгрии отправить украинское зерно в Судан

В 2022 г. правительство Венгрии выделило около 3,5 млн евро для транспортировки 10 000 т зерна с Украины, чтобы решить проблему продовольственного кризиса в Судане. «Хотя эти деньги были выделены венгерскими налогоплательщиками в прошлом году, в Судан не было отправлено не только ни одной тонны, но и ни одного грамма зерна в рамках программы «Зерно с Украины», – отметил Сийярто на полях Генассамблеи ООН (цитата по ТАСС).