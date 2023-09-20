Киев не разрешил Венгрии отправить украинское зерно в Судан
Киев до сих пор не дал разрешение на использование выделенных Венгрией в 2022 г. 3 млн евро на доставку зерна с Украины в Судан. Об этом в эфире телеканала М1 заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
В 2022 г. правительство Венгрии выделило около 3,5 млн евро для транспортировки 10 000 т зерна с Украины, чтобы решить проблему продовольственного кризиса в Судане. «Хотя эти деньги были выделены венгерскими налогоплательщиками в прошлом году, в Судан не было отправлено не только ни одной тонны, но и ни одного грамма зерна в рамках программы «Зерно с Украины», – отметил Сийярто на полях Генассамблеи ООН (цитата по ТАСС).
По словам министра, Будапешт до сих пор не получил разрешения Киева использовать эти средства. Сийярто указывает на «абсурдность ситуации с украинским зерном» и на то, что «транснациональные компании пытаются извлечь серьезную выгоду». По мнению главы МИД Венгрии, аграрный бизнес Украины пытается наводнить зерном рынки Центральной Европы, что в свою очередь наносит ущерб местным фермерам. Более того, такие действия не помогают решать проблемы продовольственного кризиса в Африке и на Ближнем Востоке, добавил он.
В эфире телеканала Сийярто отметил, что планирует затронуть эту проблему на встрече с коллегами в Нью-Йорке, которая будет посвящена Судану.
15 сентября Европейская комиссия сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. Украина согласилась в течение 30 дней ввести правовые меры, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс зерна на рынок. Несмотря на решение ЕК, Польша, Венгрия и Словакия продлили эмбарго.
18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против этих стран. По мнению Украины, ее соседи «нарушили свои международные обязательства» и не координируют свою торговую политику с ЕС, вводя односторонние ограничения.