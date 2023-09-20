Украина обратилась в ВТО с иском к западным соседям

Как пояснил «Ведомостям» заведующий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков, данный вопрос регулируют не только нормы ВТО, но и соглашения о свободной торговле между Украиной, ЕС и его членами. Поэтому меры, которые вводят три государства, можно оценивать как по нормам ВТО, так и по нормам подобных двусторонних соглашений. Возможна ситуация, когда ВТО не сможет рассматривать вопросы, входящие в полномочия органов стран европейского таможенного союза, говорит Медведков. Примеры исков в ВТО в отношении действий стран – членов ЕС были, но, по словам эксперта, серьезных успехов никто из истцов не имел, так как эти вопросы были отнесены к области правил ЕС. Исходя из имеющейся информации, у иска Украины мало шансов, считает Медведков.