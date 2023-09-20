Украина обратилась в ВТО с иском к западным соседям

Украина обратилась в ВТО с иском к западным соседямВ Киеве считают введенное Польшей, Словакией и Венгрией зерновое эмбарго нарушением норм ЕС
Украина вечером 18 сентября подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго против ввоза украинских сельхозпродуктов на свой внутренней рынок. Об этом сообщила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко. Три страны ЕС ввели запреты после того, как 15 сентября Еврокомиссия (ЕК) не стала продлевать общеевропейские ограничения на ввоз украинских зерновых.
По мнению Украины, ее соседи «нарушили свои международные обязательства» и не координируют свою торговую политику с ЕС, вводя односторонние ограничения. А это, согласно позиции Киева, «неприемлемо», поскольку эта политика «относится к исключительной компетенции ЕС», а не Венгрии, Польши и Словакии. «Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО», – цитирует Свириденко пресс-служба минэкономики Украины на своем сайте. В то же время украинский министр выразила надежду, что «эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах».
«[Украинские] экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных затрат и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений», – сказала Свириденко.
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что удивлен «выбранным Украиной путем» разрешения спора с тремя приграничными странами ЕС через жалобу в ВТО. Он обещал, что компетентные службы ЕК изучат эту ситуацию и последующие шаги. Варшава отреагировала более резко: помощник польского президента Марцин Пшидач заявил, что «со стороны Польши уже есть готовый ответ Украине на ее жалобу в ВТО». Он подчеркнул, что «самой главной целью властей Польши является поддержка польского рынка», заметив, что транзит зерновых с Украины через Польшу далее в ЕС по-прежнему разрешен. Венгрия, в свою очередь, отказалась вести спор в ВТО с Украиной напрямую, поскольку интересы стран – членов ЕС в организации представляет ЕК.
После отмены Еврокомиссией 15 сентября ограничений Украина пообещала в течение 30 дней ввести юридические меры (включая экспортные лицензии), чтобы предотвратить неконтролируемый выброс зерна на рынок ЕС. ЕК заявила, что не будет вводить ограничения снова, если эти меры будут работать.
Как пояснил «Ведомостям» заведующий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков, данный вопрос регулируют не только нормы ВТО, но и соглашения о свободной торговле между Украиной, ЕС и его членами. Поэтому меры, которые вводят три государства, можно оценивать как по нормам ВТО, так и по нормам подобных двусторонних соглашений. Возможна ситуация, когда ВТО не сможет рассматривать вопросы, входящие в полномочия органов стран европейского таможенного союза, говорит Медведков. Примеры исков в ВТО в отношении действий стран – членов ЕС были, но, по словам эксперта, серьезных успехов никто из истцов не имел, так как эти вопросы были отнесены к области правил ЕС. Исходя из имеющейся информации, у иска Украины мало шансов, считает Медведков.
В ситуации с украинским зерном все стороны руководствуются сугубо собственными экономическими и политическими интересами, напоминает научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Европейской бюрократии было важно продемонстрировать поддержку Украины. Восточноевропейским странам – наличие собственных интересов и в ЕС, и в отношениях с Украиной, несмотря на общую поддержку Киева, поясняет Соколов. Маловероятно, что ЕС пойдет на открытую конфронтацию со своими тремя членами по этому вопросу, считает он.