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Политика

Госдума в восемь раз увеличила количество групп дружбы со странами Африки

Ведомости

Совет Государственной думы на заседании 20 сентября принял решение создать 15 новых депутатских групп Госдумы по связям с парламентами африканских стран, сообщил «Ведомостям» источник в думском аппарате.

До этого в Думе работали две «африканские» группы – по связям с парламентами Центральной и Южной Африки, Южно-Африканской Республики, а также по связям со странами Ближнего Востока и Северной Африки.

С инициативой создать отдельные группы со странами Африки выступили российские и африканские парламентарии, пояснил источник в нижней палате. Некоторые группы включают по две-три страны.

В частности, как рассказал собеседник «Ведомостей», группу дружбы с парламентариями Египта возглавит глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»), Камеруна – вице-спикер Думы Шолбан Кара-оол («ЕР»), Габона – глава комитета по экономической политике Максим Топилин («ЕР»), Джибути – глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

В июле на форуме «Россия – Африка» президент России Владимир Путин назвал направления сотрудничества со странами Африки. По его словам, планируется переориентировать логистические маршруты «в пользу глобального юга», запустить российскую индустриальную зону в районе Суэцкого канала в Египте, развивать проекты в сфере энергетики и работать над прямым авиасообщением. Еще одна задача – открыть на континенте филиалы ведущих российских вузов и школы с изучением русского языка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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