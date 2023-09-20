Госдума в восемь раз увеличила количество групп дружбы со странами Африки
Совет Государственной думы на заседании 20 сентября принял решение создать 15 новых депутатских групп Госдумы по связям с парламентами африканских стран, сообщил «Ведомостям» источник в думском аппарате.
До этого в Думе работали две «африканские» группы – по связям с парламентами Центральной и Южной Африки, Южно-Африканской Республики, а также по связям со странами Ближнего Востока и Северной Африки.
С инициативой создать отдельные группы со странами Африки выступили российские и африканские парламентарии, пояснил источник в нижней палате. Некоторые группы включают по две-три страны.
В частности, как рассказал собеседник «Ведомостей», группу дружбы с парламентариями Египта возглавит глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»), Камеруна – вице-спикер Думы Шолбан Кара-оол («ЕР»), Габона – глава комитета по экономической политике Максим Топилин («ЕР»), Джибути – глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
В июле на форуме «Россия – Африка» президент России Владимир Путин назвал направления сотрудничества со странами Африки. По его словам, планируется переориентировать логистические маршруты «в пользу глобального юга», запустить российскую индустриальную зону в районе Суэцкого канала в Египте, развивать проекты в сфере энергетики и работать над прямым авиасообщением. Еще одна задача – открыть на континенте филиалы ведущих российских вузов и школы с изучением русского языка.