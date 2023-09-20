Госдума в восемь раз увеличила количество групп дружбы со странами Африки

В июле на форуме «Россия – Африка» президент России Владимир Путин назвал направления сотрудничества со странами Африки. По его словам, планируется переориентировать логистические маршруты «в пользу глобального юга», запустить российскую индустриальную зону в районе Суэцкого канала в Египте, развивать проекты в сфере энергетики и работать над прямым авиасообщением. Еще одна задача – открыть на континенте филиалы ведущих российских вузов и школы с изучением русского языка.