Два дрона сбили в небе над Орловской областью

Об уничтоженном над Орловской областью украинском беспилотнике сообщали и в Минобороны. В ночь на 21 сентября БПЛА сбили также над Курской и Белгородской областями. В акватории Черного моря и в Крыму за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ.