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Политика

Два дрона сбили в небе над Орловской областью

Ведомости

Ночью в Орловской области уничтожили два беспилотника. Дроны пытались ударить по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

«На территории Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», – уточнил глава региона.

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Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Они проводят на месте необходимые работы.

Об уничтоженном над Орловской областью украинском беспилотнике сообщали и в Минобороны. В ночь на 21 сентября БПЛА сбили также над Курской и Белгородской областями. В акватории Черного моря и в Крыму за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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