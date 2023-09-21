Два дрона сбили в небе над Орловской областью
Ночью в Орловской области уничтожили два беспилотника. Дроны пытались ударить по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.
«На территории Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», – уточнил глава региона.
Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Они проводят на месте необходимые работы.
Об уничтоженном над Орловской областью украинском беспилотнике сообщали и в Минобороны. В ночь на 21 сентября БПЛА сбили также над Курской и Белгородской областями. В акватории Черного моря и в Крыму за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ.