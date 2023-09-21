Ночью над Крымом сбили 19 беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили в ночь с 20 на 21 сентября 19 украинских дронов над акваторией Черного моря и Крымом. Также ПВО уничтожили по одному БПЛА над Белгородской, Курской и Орловской областями, сообщила пресс-служба Минобороны.