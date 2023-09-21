Ночью над Крымом сбили 19 беспилотников
Силы противовоздушной обороны сбили в ночь с 20 на 21 сентября 19 украинских дронов над акваторией Черного моря и Крымом. Также ПВО уничтожили по одному БПЛА над Белгородской, Курской и Орловской областями, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – отметили в Telegram-канале ведомства.
Днем ранее российские военные сбили два украинских дрона в небе над Белгородской и Орловской областями. В Минобороны уточнили, что ВСУ планировали использовать летательные аппараты для террористической атаки.