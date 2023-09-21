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Ночью над Крымом сбили 19 беспилотников

Ведомости

Силы противовоздушной обороны сбили в ночь с 20 на 21 сентября 19 украинских дронов над акваторией Черного моря и Крымом. Также ПВО уничтожили по одному БПЛА над Белгородской, Курской и Орловской областями, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – отметили в Telegram-канале ведомства.

Днем ранее российские военные сбили два украинских дрона в небе над Белгородской и Орловской областями. В Минобороны уточнили, что ВСУ планировали использовать летательные аппараты для террористической атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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