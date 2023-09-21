МИД предложил повысить сборы за выдачу загранпаспортов россиянам за рубежом

Стоимость оформления обычного загранпаспорта с пятилетним сроком действия внешнеполитическое ведомство предложило повысить с $30 до $35, а десятилетнего с биометрическими данными – с $80 до $90. Индексацию сборов в проекте прописали и для паспортов граждан РФ, которые оформляют до 14 лет. Стоимость изменится с $10 до $15 за обычный паспорт, с $40 до $50 за биометрический.