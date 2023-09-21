МИД предложил повысить сборы за выдачу загранпаспортов россиянам за рубежом
Министерство иностранных дел (МИД) России предложило проиндексировать сборы за консульские услуги, которые россияне могут получить за рубежом. В их числе – сборы за оформление загранпаспортов, следует из проекта постановления МИД РФ на портале проектов нормативных правовых актов.
Стоимость оформления обычного загранпаспорта с пятилетним сроком действия внешнеполитическое ведомство предложило повысить с $30 до $35, а десятилетнего с биометрическими данными – с $80 до $90. Индексацию сборов в проекте прописали и для паспортов граждан РФ, которые оформляют до 14 лет. Стоимость изменится с $10 до $15 за обычный паспорт, с $40 до $50 за биометрический.
Ведомство пояснило, что действующий размер консульских сборов установили в 2010 г. и с тех пор его не индексировали, хотя покупательская способность доллара США с того момента сократилась более чем на 30%. Американскую валюту МИД использует в качестве расчетной для формирования ставок.
«С учетом изложенного, предусматривается корректировка ставок сборов в сторону увеличения. При этом в отношении наиболее востребованных у российских граждан консульских документов (паспорта, доверенности) рост сборов составит $5-10, что обеспечит минимизацию бремени дополнительных расходов, возлагаемых на плательщиков соответствующих сборов», – уточняется в документе.
Также МИД предложил в проекте увеличить сборы за оформление заявления о выходе из российского гражданства в общем и упрощенном порядке с $65 до $130. Повышение стоимости коснется и нотариальных действий по удостоверению брачного договора со $100 до $110 и по удостоверению завещаний – с $25 до $35.
МИД прописал в проекте возможность бесплатного получения стандартной деловой визы для иностранных граждан, у которых есть карты для служебных и деловых поездок на территорию стран – участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
В конце августа МВД представило перечень признаков, по которым можно признать загранпаспорт недействительным. В их числе – нарушение элементов защиты бланка паспорта и его целостности, а также повреждение фотографии, машиночитаемой записи и электронного носителя информации.