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Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военной промышленности Украины

Ведомости

В ночь на 21 сентября ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и центрам радиотехнической разведки, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», – говорится в сообщении.

Все намеченные объекты были поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.

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В сводке также сообщается, что на Запорожском направлении российские силы отразили две атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка и Работино, на Донецком направлении было отражено пять атак в районах сел Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик в ДНР. На Краснолиманском направлении было отражено три атаки штурмовых групп ВСУ.

На Южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Пречистовки, а на Херсонском направлении была уничтожена диверсионная группа противника на острове Переяславский.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Президент России Владимир Путин ранее назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил 20 сентября, что не знает, смогут ли ВСУ добиться существенного успеха в ходе контрнаступления до конца года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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