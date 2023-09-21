Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военной промышленности Украины
В ночь на 21 сентября ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и центрам радиотехнической разведки, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», – говорится в сообщении.
Все намеченные объекты были поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.
В сводке также сообщается, что на Запорожском направлении российские силы отразили две атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка и Работино, на Донецком направлении было отражено пять атак в районах сел Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик в ДНР. На Краснолиманском направлении было отражено три атаки штурмовых групп ВСУ.
На Южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Пречистовки, а на Херсонском направлении была уничтожена диверсионная группа противника на острове Переяславский.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Президент России Владимир Путин ранее назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил 20 сентября, что не знает, смогут ли ВСУ добиться существенного успеха в ходе контрнаступления до конца года.