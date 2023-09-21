Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военной промышленности Украины

С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Президент России Владимир Путин ранее назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил 20 сентября, что не знает, смогут ли ВСУ добиться существенного успеха в ходе контрнаступления до конца года.