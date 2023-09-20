Зеленский не знает, принесет ли контрнаступление ВСУ успех в этом году
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что не знает, смогут ли ВСУ добиться существенного успеха в ходе контрнаступления до конца года.
«Я думаю, никто не знает, правда», – ответил он на соответствующий вопрос журналиста. При этом украинский президент считает, что ВСУ добились «некоторого успеха» на востоке, и ожидает большего результата в дальнейшем.
В ходе интервью Зеленский также заявил, что ожидает положительного решения США по поставкам дальнобойных ракет ATACMS. В противном случае, по его словам, у ВСУ будет «больше жертв на поле боя».
ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент России Владимир Путин ранее назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек.
Слова президента об отсутствии успехов у украинской армии подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, за три месяца контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. Министр также указал на «колоссальные потери» украинской армии.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев 6 сентября заявил о «прогрессе» в контрнаступлении Украины. В тот же день он объявил о выделении еще $1 млрд финансовой помощи Киеву.