Зеленский не знает, принесет ли контрнаступление ВСУ успех в этом году

ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент России Владимир Путин ранее назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек.