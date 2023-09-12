Путин: результатов контрнаступления Украины нет

«Результатов нет. Потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71 500 человек. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результатов. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которых они кидают в это контрнаступление», – сказал он.