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Политика

Путин: результатов контрнаступления Украины нет

Ведомости

Контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

«Результатов нет. Потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71 500 человек. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результатов. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которых они кидают в это контрнаступление», – сказал он. 

Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

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Слова президента об отсутствии успехов у украинской армии подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, за три месяца контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. Министр также указал на «колоссальные потери» украинской армии. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев 6 сентября заявил о «прогрессе» в контрнаступлении Украины. В тот же день он объявил о выделении еще $1 млрд финансовой помощи Киеву. Пентагон также сообщил о выделении Украине пакета помощи в $175 млн, в который, в частности, вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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