Зеленский заявил, что у контрнаступления ВСУ не будет «хэппи-энда»
Контрнаступление ВСУ не может окончиться «хэппи-эндом» как минимум потому, что Украина потеряла много людей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
«Все мы хотим достичь успеха и "хэппи-энда". Во-первых, это не фильм, он не длится полтора часа. Это контрнаступление, это не кино с "хэппи-эндом", у нас не будет "хэппи-энда". Мы потеряли много людей. У нас не будет "хэппи-энда", мы должны это признать», – сказал украинский лидер.
Зеленский отметил, что поставки западного оружия не гарантируют скорого достижения ожидаемых результатов. Он также ответил на критические замечания в сторону ВСУ об «очень медленном» контрнаступлении. По словам Зеленского, несмотря на это, «оно все еще продолжается».
6 сентября в ходе выступления в украинском МИДе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит «хороший прогресс» в контрнаступлении Украины, и добавил, что для США важно, чтобы у Киева было все, что нужно для его успешного проведения. В связи с этим он объявил о выделении еще $1 млрд финансовой помощи Киеву. Тогда же Пентагон сообщил о новом пакете помощи для Украины в $175 млн, в который, в частности, вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.
ВСУ проводят контрнаступление с начала июня. В начале сентября президент России Владимир Путин назвал контрнаступление Украины «не пробуксовкой, а провалом». Его слова подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. За три месяца контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений, отметил министр. По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления Украина потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц вооружения.