Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи вслед за визитом госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину 6 сентября. Ранее днем он заявил, что США видят «хороший прогресс» в украинском контрнаступлении, и добавил, что для Вашингтона важно, чтобы у Киева было все, что нужно для его успешного проведения. Телеканал CNN со ссылкой на источник в госдепартаменте писал, что в ходе поездки Блинкен может объявить о финансовой помощи Украине в размере более $1 млрд.