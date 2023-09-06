Газета
Политика

Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

Ведомости

США приняли решение передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams. Они станут частью нового пакета финансового помощи Украине на $175 млн, о котором объявил Пентагон.

При этом о передаче Украине американских танков Аbrams пока не сообщалось, США лишь анонсировали эти поставки.

В Пентагоне отметили, что это станет 46-м пакетом военной помощи Украине, поставленным из запасов ведомства с августа 2021 г. В него также войдут боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм калибра, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др. 

По данным Пентагона, США выделили Киеву более $43 млрд военной помощи с начала спецоперации России на Украине.

Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи вслед за визитом госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину 6 сентября. Ранее днем он заявил, что США видят «хороший прогресс» в украинском контрнаступлении, и добавил, что для Вашингтона важно, чтобы у Киева было все, что нужно для его успешного проведения. Телеканал CNN со ссылкой на источник в госдепартаменте писал, что в ходе поездки Блинкен может объявить о финансовой помощи Украине в размере более $1 млрд.

Ранее по теме: В Лондоне рассказали о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США предоставить Киеву дополнительную военную помощь, подчеркнул, что это не повлияет на ход спецоперации. «Они собираются дальше поддерживать Украину в фактически состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег», – сказал представитель Кремля. 

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Москва будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных