Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном
США приняли решение передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams. Они станут частью нового пакета финансового помощи Украине на $175 млн, о котором объявил Пентагон.
При этом о передаче Украине американских танков Аbrams пока не сообщалось, США лишь анонсировали эти поставки.
В Пентагоне отметили, что это станет 46-м пакетом военной помощи Украине, поставленным из запасов ведомства с августа 2021 г. В него также войдут боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм калибра, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др.
По данным Пентагона, США выделили Киеву более $43 млрд военной помощи с начала спецоперации России на Украине.
Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи вслед за визитом госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину 6 сентября. Ранее днем он заявил, что США видят «хороший прогресс» в украинском контрнаступлении, и добавил, что для Вашингтона важно, чтобы у Киева было все, что нужно для его успешного проведения. Телеканал CNN со ссылкой на источник в госдепартаменте писал, что в ходе поездки Блинкен может объявить о финансовой помощи Украине в размере более $1 млрд.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США предоставить Киеву дополнительную военную помощь, подчеркнул, что это не повлияет на ход спецоперации. «Они собираются дальше поддерживать Украину в фактически состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег», – сказал представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Москва будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.