СМИ: Блинкен в Киеве может объявить о выделении Украине $1 млрд

По информации «Европейской правды», о прибытии Блинкина в Киев стало известно утром 6 сентября. О том, что госсекретарь приедет на Украину, вечером 5 сентября сообщило издание ZN.ua. В госдепартаменте США не стали комментировать эту информацию. В прошлый раз Блинкен посетил Киев 8 сентября 2022 г. В апреле 2022 г., по данным CNN, он ездил на Украину вместе с министром обороны США Ллойдом Остином.