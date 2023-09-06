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СМИ: Блинкен в Киеве может объявить о выделении Украине $1 млрд

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе необъявленного визита в Киев может сообщить о новой финансовой помощи Украине в размере более $1 млрд. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя госдепартамента.

«Блинкен также, как ожидается, объявит о новом финансировании Украины на сумму более $1 млрд», – сообщает издание. 

CNN отмечает, что поездка госсекретаря проходит «на фоне того, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось».

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По информации «Европейской правды», о прибытии Блинкина в Киев стало известно утром 6 сентября. О том, что госсекретарь приедет на Украину, вечером 5 сентября сообщило издание ZN.ua. В госдепартаменте США не стали комментировать эту информацию. В прошлый раз Блинкен посетил Киев 8 сентября 2022 г. В апреле 2022 г., по данным CNN, он ездил на Украину вместе с министром обороны США Ллойдом Остином. 

Ранее в минобороны Украины заявили, что Киев получил военную помощь от Запада на сумму $100 млрд с февраля 2022 г. 29 августа Блинкен сообщил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на $250 млн. Госсекретарь уточнял, что новый пакет содержит средства, которые помогут Украине на поле боя, в том числе ракеты AIM-9M для ПВО, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм и др.

Москва неоднократно критиковала поставки военной помощи Украине и указывала на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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