Украина получила помощь от Запада на сумму $100 млрд
Киев получил помощь от Запада на сумму $100 млрд с февраля 2022 г., сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью агентству «Укринформ».
«Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи, я думаю, уже около $100 млрд мы получили», – сказал министр. Резников уточнил, что только от США было получено более $50 млрд, «уже под $60 [млрд] подходит».
Министр добавил, что большая часть бюджета ведомства направляется на денежное довольствие военных и компенсации.
29 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении нового пакет военной помощи для Украины на $250 млн. Госсекретарь уточнял, что новый пакет содержит средства, которые помогут Украине на поле боя, в том числе ракеты AIM-9M для ПВО, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм и др.
Москва неоднократно критиковала поставки военной помощи Украине и указывала на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт.