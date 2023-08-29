США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США решили выделить новый пакет военной помощи Украине на $250 млн, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Соответствующее заявление опубликовала его канцелярия.
Блинкен уточнил, что новый пакет содержит средства, которые помогут Украине на поле боя. Пакет включает ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, оборудование для разминирования, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов к стрелковому оружию, машины скорой помощи, боеприпасы для разминирования, запчасти, а также услуги, обучение и транспорт.
18 августа The Washington Post сообщила, что некоторые члены конгресса от Республиканской партии выступили против предоставления дополнительной помощи Украине. Они усомнились в ее целесообразности после того, как разведка поставила под сомнение успехи ВСУ при контрнаступлении. Другая часть республиканцев и большинство демократов критиковали администрацию Джо Байдена за недостаточный объем помощи.
Российские власти неоднократно критиковали поставки военной помощи Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».