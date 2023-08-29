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США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Ведомости

США решили выделить новый пакет военной помощи Украине на $250 млн, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Соответствующее заявление опубликовала его канцелярия.

Блинкен уточнил, что новый пакет содержит средства, которые помогут Украине на поле боя. Пакет включает ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, оборудование для разминирования, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов к стрелковому оружию, машины скорой помощи, боеприпасы для разминирования, запчасти, а также услуги, обучение и транспорт.

Ранее по теме: СМИ: часть конгресса США выступила против помощи Украине

18 августа The Washington Post сообщила, что некоторые члены конгресса от Республиканской партии выступили против предоставления дополнительной помощи Украине. Они усомнились в ее целесообразности после того, как разведка поставила под сомнение успехи ВСУ при контрнаступлении. Другая часть республиканцев и большинство демократов критиковали администрацию Джо Байдена за недостаточный объем помощи.

Российские власти неоднократно критиковали поставки военной помощи Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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