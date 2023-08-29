США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Блинкен уточнил, что новый пакет содержит средства, которые помогут Украине на поле боя. Пакет включает ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, оборудование для разминирования, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов к стрелковому оружию, машины скорой помощи, боеприпасы для разминирования, запчасти, а также услуги, обучение и транспорт.