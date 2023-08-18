СМИ: часть конгресса США выступила против помощи Украине
Члены конгресса от республиканской партии усомнились в целесообразности помощи Украине после того, как разведка поставила под сомнение успехи ВСУ при контрнаступлении, передает The Washington Post со ссылкой на источники.
«Некоторые республиканцы теперь отказываются от просьбы президента Байдена о дополнительных $20,6 млрд в виде помощи Украине, учитывая скромные результаты наступления», – сказано в материале.
При этом, по информации газеты, часть республиканцев и большинство демократов выступают с критикой администрации президента США Джо Байдена по поводу того, что Украине был выделен недостаточный объем помощи. В свою очередь, в администрации эти обвинения отвергают.
По информации издания, разведывательное сообщество США сомневается в том, смогут ли ВСУ в ходе контрнаступления достичь Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Причиной этому служит опыт России в защите своих территорий с помощью минных полей на линии обороны.
10 августа президент США Джо Байден запросил у конгресса США, как передавал CNN, $13 млрд на военную помощь Украине и $7,3 млрд – на экономическую помощь. Конгрессмены-республиканцы после этого потребовали от Байдена отозвать запрос о новом финансировании.
Ранее агентство Associated Press писало, что сейчас растут разногласия между членами конгресса по вопросу выделения помощи Украине. В частности, по информации издания, конгрессменам-республиканцам необходимо продемонстрировать поддержку кандидату в президенты от республиканской партии Дональду Трампу, который выступает против продолжения конфликта.
По данным Пентагона, с начала спецоперации России на Украине Вашингтон в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер военной помощи составил $400 млн. Всего, по данным The Washington Post, Киев с 24 февраля прошлого года получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США, что является крупнейшим объемом поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны.
Российские власти неоднократно критиковали поставки военной помощи Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».