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Политика

Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине

Ведомости

Конгрессмены-республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на $24 млрд. Об этом заявил член палаты представителей Уоррен Дэвидсон.

«Мы пишем, чтобы выразить свое решительное несогласие с вашим последним запросом на дополнительные ассигнования в размере $40 млрд, включая $24 млрд для Украины», — приводит слова политиков Fox News.

Против инициативы Байдена выступают 12 конгрессменов. В письме сказано, что этот запрос «усугубляет неконтролируемые дефицитные расходы вашей администрации президента и нарушает двухпартийное соглашение о потолке госдолга».

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«Американцы устали финансировать бесконечные войны и хотят политики, которая не только поможет восстановить финансовое благоразумие в Вашингтоне, но и поставит на первое место Америку и американских граждан», – сказано в заявлении. Отозвать запрос на выделение средств предложено до тех пор, пока не будет разъяснений о целях США на Украине.

С начала спецоперации России на Украине Вашингтон, по данным Пентагона, в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер финансирования составил $400 млн.

Всего, по данным The Washington Post, Киев с 24 февраля прошлого года получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США, что является крупнейшим объемом поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны. Россия выступает против финансирования военных Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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