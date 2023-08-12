Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине

«Американцы устали финансировать бесконечные войны и хотят политики, которая не только поможет восстановить финансовое благоразумие в Вашингтоне, но и поставит на первое место Америку и американских граждан», – сказано в заявлении. Отозвать запрос на выделение средств предложено до тех пор, пока не будет разъяснений о целях США на Украине.