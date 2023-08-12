Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине
Конгрессмены-республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на $24 млрд. Об этом заявил член палаты представителей Уоррен Дэвидсон.
«Мы пишем, чтобы выразить свое решительное несогласие с вашим последним запросом на дополнительные ассигнования в размере $40 млрд, включая $24 млрд для Украины», — приводит слова политиков Fox News.
Против инициативы Байдена выступают 12 конгрессменов. В письме сказано, что этот запрос «усугубляет неконтролируемые дефицитные расходы вашей администрации президента и нарушает двухпартийное соглашение о потолке госдолга».
«Американцы устали финансировать бесконечные войны и хотят политики, которая не только поможет восстановить финансовое благоразумие в Вашингтоне, но и поставит на первое место Америку и американских граждан», – сказано в заявлении. Отозвать запрос на выделение средств предложено до тех пор, пока не будет разъяснений о целях США на Украине.
С начала спецоперации России на Украине Вашингтон, по данным Пентагона, в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер финансирования составил $400 млн.
Всего, по данным The Washington Post, Киев с 24 февраля прошлого года получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США, что является крупнейшим объемом поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны. Россия выступает против финансирования военных Украины.