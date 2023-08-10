Байден запросил у конгресса $24 млрд на помощь Украине

По данным Пентагона, с начала спецоперации России на Украине Вашингтон в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер военной помощи составил $400 млн. Всего, по данным The Washington Post, Киев с 24 февраля прошлого года получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США, что является крупнейшим объемом поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны.