Байден запросил у конгресса $24 млрд на помощь Украине
Президент США Джо Байден направил в конгресс США запрос о выделении еще $24 млрд на помощь Украине, передает CNN.
Уточняется, что $13 млрд были запрошены на выделение военной помощи, еще $7,3 млрд – на экономическую и гуманитарную помощь Украине. Помимо этого, Байден также запросил $3,3 млрд на финансирование инфраструктуры в других странах, $4 млрд – на финансирование безопасности границ. Таким образом, общий размер запроса составляет почти $40 млрд, в том числе $12 млрд – на оказание помощи при стихийных бедствиях.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что Байден запросит $13 млрд на экстренную помощь Украине. По информации AP, сейчас растут разногласия между членами Конгресса по вопросу выделения помощи Украине. В частности, по информации издания, конгрессменам-респуликанцам необходимо продемонстрировать поддержку кандидату в президенты от республиканской партии Дональду Трампу, который выступает против продолжения конфликта.
По данным Пентагона, с начала спецоперации России на Украине Вашингтон в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер военной помощи составил $400 млн. Всего, по данным The Washington Post, Киев с 24 февраля прошлого года получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США, что является крупнейшим объемом поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны.
Российские власти неоднократно критиковали поставки военной помощи Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».