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СМИ: Байден направит в конгресс запрос о выделении $13 млрд на помощь Украине

Ведомости

Президент США Джо Байден планирует направить 10 августа в конгресс запрос о выделении $13 млрд на экстренную помощь Украине, передает Associated Press со ссылкой на источники.

Уточняется, что предыдущий такой запрос Байден направлял в ноябре 2022 г. Тогда речь шла о сумме в $37 млрд. В результате конгресс поддержал эту идею и выделил $45 млрд — для Украины и союзников США по НАТО.

По данным агентства, сейчас ситуация изменилась на фоне растущих разногласий между конгрессменами. Как пишет AP, конгрессменам-респуликанцам необходимо продемонстрировать поддержку кандидату в президенты от республиканской партии Дональду Трампу, который выступает против продолжения конфликта.

В конце апреля стало известно, что 19 членов конгресса от республиканской партии направили Байдену письмо с призывом перестать направлять на Украину «безудержную помощь», которая в результате может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

По данным Пентагона, с начала спецоперации России на Украине Вашингтон в общей сложности выделил более $43 млрд на оказание военной помощи Киеву. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер военной помощи составил $400 млн. Всего, по данным The Washington Post, Киев с 24 февраля прошлого года получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США, что является крупнейшим объемом поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны.

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Российские власти неоднократно критиковали поставки военной помощи Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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