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Политика

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн

Ведомости

США выделили очередной пакет военной помощи Украине не $400 млн, объявил Пентагон в свое пресс-релизе.

Пакет, который состоит из 15 позиций, включает в себя:

  • Боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;

  • Снаряды для ракетной системы HIMARS;

  • Зенитные системы Stinger;

  • Артиллерийские снаряды 155-мм и 105-мм;

  • Минометные снаряды 120-мм и 60-мм;

  • Бронированные транспортно-боевые машины Stryker;

  • Противотанковые системы Javelin и др.

В Пентагоне заверили, что продолжат военную поддержку Украины. Ранее о вероятности выделения транша на такую сумму сообщало агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Ранее по теме: СМИ: Пентагон сообщил о случаях хищения направленной на Украину техники

19 июля в Пентагоне сообщили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около $1,3 млрд. Новый пакет помощи состоит из 13 пунктов, в него в том числе входят: четыре ЗРК NASAMS, беспилотные авиационные системы (БАС) Phoenix Ghost и Switchblade, средства для обнаружение БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы и др.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». После этих сообщений в Кремле заявили, что в случае применения такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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