США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн

19 июля в Пентагоне сообщили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около $1,3 млрд. Новый пакет помощи состоит из 13 пунктов, в него в том числе входят: четыре ЗРК NASAMS, беспилотные авиационные системы (БАС) Phoenix Ghost и Switchblade, средства для обнаружение БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы и др.