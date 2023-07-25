США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн
США выделили очередной пакет военной помощи Украине не $400 млн, объявил Пентагон в свое пресс-релизе.
Пакет, который состоит из 15 позиций, включает в себя:
Боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;
Снаряды для ракетной системы HIMARS;
Зенитные системы Stinger;
Артиллерийские снаряды 155-мм и 105-мм;
Минометные снаряды 120-мм и 60-мм;
Бронированные транспортно-боевые машины Stryker;
Противотанковые системы Javelin и др.
В Пентагоне заверили, что продолжат военную поддержку Украины. Ранее о вероятности выделения транша на такую сумму сообщало агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.
19 июля в Пентагоне сообщили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около $1,3 млрд. Новый пакет помощи состоит из 13 пунктов, в него в том числе входят: четыре ЗРК NASAMS, беспилотные авиационные системы (БАС) Phoenix Ghost и Switchblade, средства для обнаружение БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы и др.
7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». После этих сообщений в Кремле заявили, что в случае применения такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.