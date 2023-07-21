СМИ: Пентагон сообщил о случаях хищения направленной на Украину техники

В документе сказано, что оружие и техника были украдены торговцами оружия, боевиками-добровольцами и преступными организациями. В частности, в июне 2022 г. преступная группировка, которая вступила в добровольческий батальон по поддельным документам, предприняла попытку украсть гранатомет, пулемет, более 1000 патронов. Другие преступники в том же месяце выдали себя за гуманитарных работников и украли бронежилеты на общую сумму около $17 000. Аналогичный инцидент произошел и в августе 2022 г., когда бойцы добровольческого батальона похитили 60 винтовок и 1000 патронов для «продажи на черном рынке».