СМИ: Пентагон сообщил о случаях хищения направленной на Украину техники
Часть направленной на Украину техники была похищена. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона. В отчете содержится информация за период с февраля по сентябрь 2022 г. Сам документ датирован 6 октября 2022 г.
В документе сказано, что оружие и техника были украдены торговцами оружия, боевиками-добровольцами и преступными организациями. В частности, в июне 2022 г. преступная группировка, которая вступила в добровольческий батальон по поддельным документам, предприняла попытку украсть гранатомет, пулемет, более 1000 патронов. Другие преступники в том же месяце выдали себя за гуманитарных работников и украли бронежилеты на общую сумму около $17 000. Аналогичный инцидент произошел и в августе 2022 г., когда бойцы добровольческого батальона похитили 60 винтовок и 1000 патронов для «продажи на черном рынке».
В отчете уточняется, что все указанные схемы кражи оружия и техники были раскрыты украинскими спецслужбами. При этом в документе нет информации о том, какой именно стране принадлежало оружие.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения на территорию Украины. Так, в конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поставки оружия Украине создают угрозы для региональной и мировой безопасности, так как оно уже продается преступными группировками на черном рынке.
В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин обращал внимание, что действующий на Украине черный рынок оружия создает серьезные вызовы, поскольку в руки злоумышленников могут попасть высокоточные образцы оружия. По его словам, в контрабанде оружия активно участвуют международные преступные группы. При этом в Бюро экономической безопасности Украины также подтверждали факты неоднократных случаев продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения.