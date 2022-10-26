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Путин назвал риски действующего на Украине черного рынка оружия

Ведомости

Действующий сегодня на Украине черный рынок оружия создает серьезные вызовы, поскольку в руки злоумышленников могут попасть высокоточные образцы оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Речь идет не только о стрелковом оружии. Сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия», – рассказал он.

В контрабанде оружия с Украины активно участвуют международные преступные группы, добавил президент. Сотрудничество стран СНГ в сфере борьбы с терроризмом должно развиваться и дальше, считает Путин, в частности, надо продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности.

В середине июня The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что американские чиновники опасаются кражи и растраты финансовой и военной помощи, оказываемой Украине. До этого руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставляемое на Украину вооружение уже продается на черном рынке и направляется в Сирию, в контролируемый протурецкой оппозицией Идлиб.

Месяцем позднее Бюро экономической безопасности Украины сообщало о неоднократных случаях продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи, а также продукции военного назначения.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ответ на действия России западные страны ввели масштабные санкции против страны и стали отправлять на Украину оружие. При этом российские власти неоднократно критиковали Запад за военную помощь Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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