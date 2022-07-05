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Политика

На Украине обнаружили случаи распродажи передаваемого Западом оружия

Ведомости

Бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи, а также продукции военного назначения. Об этом глава ведомства Вадим Мельник сообщил в эфире украинского телевидения.

Он уточнил, что бюро в целом занимается расследованием дел, связанных с гуманитарной помощью в случае, если ее распродают за деньги. «Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили», — сказал Мельник, пояснив, что ведомство открыло около десяти таких уголовных дел, но нарушений на самом деле еще больше.

В середине июня The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что американские чиновники опасаются кражи и растраты финансовой и военной помощи, оказываемой Украине. До этого руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставляемое на Украину вооружение уже продается на черном рынке и направляется в Сирию, в контролируемый протурецкой оппозицией Идлиб.

Еще раньше, в мае, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские должностные лица в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением подчеркивали важность обеспечения того, чтобы передаваемое Киеву оружие и военная техника не попадали «не в те руки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных