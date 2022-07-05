На Украине обнаружили случаи распродажи передаваемого Западом оружия
Бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи, а также продукции военного назначения. Об этом глава ведомства Вадим Мельник сообщил в эфире украинского телевидения.
Он уточнил, что бюро в целом занимается расследованием дел, связанных с гуманитарной помощью в случае, если ее распродают за деньги. «Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили», — сказал Мельник, пояснив, что ведомство открыло около десяти таких уголовных дел, но нарушений на самом деле еще больше.
В середине июня The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что американские чиновники опасаются кражи и растраты финансовой и военной помощи, оказываемой Украине. До этого руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставляемое на Украину вооружение уже продается на черном рынке и направляется в Сирию, в контролируемый протурецкой оппозицией Идлиб.
Еще раньше, в мае, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские должностные лица в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением подчеркивали важность обеспечения того, чтобы передаваемое Киеву оружие и военная техника не попадали «не в те руки».