В середине июня The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что американские чиновники опасаются кражи и растраты финансовой и военной помощи, оказываемой Украине. До этого руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставляемое на Украину вооружение уже продается на черном рынке и направляется в Сирию, в контролируемый протурецкой оппозицией Идлиб.



Еще раньше, в мае, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские должностные лица в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением подчеркивали важность обеспечения того, чтобы передаваемое Киеву оружие и военная техника не попадали «не в те руки».