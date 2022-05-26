Лавров предостерег Запад от поставок Украине угрожающего России оружия

По его словам, именно такие виды вооружения публично требует у западных стран президент Украины Владимир Зеленский. Глава МИД отметил, что российская сторона уже предостерегла Запад самым серьезным образом. «Они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации», — добавил он.