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Лавров предостерег Запад от поставок Украине угрожающего России оружия

Ведомости

Поставки странами Запада на Украину вооружений, достающих до территории России, приведут к неприемлемой эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT Arabic. 

«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации», — отметил Лавров. 

По его словам, именно такие виды вооружения публично требует у западных стран президент Украины Владимир Зеленский. Глава МИД отметил, что российская сторона уже предостерегла Запад самым серьезным образом. «Они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации», — добавил он.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Wall Street Journal ранее заявил, что королевство не поставляет Киеву оружие дальнего радиуса действия, которое Украина могла бы использовать для ударов по целям внутри России.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявлял, что правительство королевства считает допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории России с применением западного оружия. «Во-первых, цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику. Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно», — отмечал он.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «глубина полета» мысли руководства минобороны Великобритании уступает лишь интеллекту министерства иностранных дел этой страны. Минобороны РФ в свою очередь предупредило, что если украинские войска попытаются ударить по объектам на российской территории по совету Лондона, Россия даст пропорциональный ответ.

Ранее по теме: Минобороны Британии: Лондон не поставлял Киеву оружие для ударов по России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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