Минобороны Британии: Лондон не поставлял Киеву оружие для ударов по России
Великобритания не поставляла Киеву оружие дальнего радиуса действия, которое Украина могла бы использовать для ударов по целям внутри России, заявил министр обороны королевства Бен Уоллес в интервью газете The Wall Street Journal.
«Во-первых, мы не предоставляли такого вооружения, которое позволяло бы им делать это, мы не предоставляли им вертолеты, самолеты или оружие такого дальнего радиуса действия, поэтому вряд ли это оружие может быть использовано за пределами границы», — подчеркнул Уоллес (цитата по «РИА Новости»).
Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи ранее заявил, что правительство королевства считает допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории России с применением западного оружия. «Во-первых, цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику. Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно», — отмечал он.
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «глубина полета» мысли руководства минобороны Великобритании уступает лишь интеллекту министерства иностранных дел этой страны. Минобороны РФ в свою очередь предупредило, что если украинские войска попытаются ударить по объектам на российской территории по совету Лондона, Россия даст пропорциональный ответ.
Об обстрелах пограничных Брянской, Курской и Белгородской областей с украинской территории власти этих регионов начали сообщать в конце марта. С середины апреля «желтый» уровень террористической опасности действует в Курской, Брянской и Белгородской областях и отдельных районах Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.