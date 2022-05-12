Минобороны Британии: Лондон не поставлял Киеву оружие для ударов по России

«Во-первых, мы не предоставляли такого вооружения, которое позволяло бы им делать это, мы не предоставляли им вертолеты, самолеты или оружие такого дальнего радиуса действия, поэтому вряд ли это оружие может быть использовано за пределами границы», — подчеркнул Уоллес (цитата по «РИА Новости»).