Байден подписал запрос конгрессу о выделении новой помощи Украине
Президент США Джо Байден подписал запрос конгрессу о выделении дополнительных средств на поддержку Украины, сообщили «РИА Новости».
«Я только что подписал запрос в конгресс США о выделении критически важной поддержки для обеспечения безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине», – заявил он во время своего выступления в Белом доме.
Речь идет о порядка $33 млрд, из которых $20,4 млрд будут направлены на поставку вооружений Украине и ряду европейских стран, $8,5 млрд – на поддержку экономики и $3 млрд на предоставление гуманитарной помощи.
Пресс-секретарь президента России Сергей Песков отмечал, что накачивание вооружениями, в том числе и тяжелыми, Украины и других стран – «это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность».
18 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия странами Запада для вооруженных сил Украины (ВСУ) будут считаться законными целями для российской армии. «Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью», – заявлял он.