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Байден подписал запрос конгрессу о выделении новой помощи Украине

Ведомости

Президент США Джо Байден подписал запрос конгрессу о выделении дополнительных средств на поддержку Украины, сообщили «РИА Новости».

«Я только что подписал запрос в конгресс США о выделении критически важной поддержки для обеспечения безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине», – заявил он во время своего выступления в Белом доме.

Речь идет о порядка $33 млрд, из которых $20,4 млрд будут направлены на поставку вооружений Украине и ряду европейских стран, $8,5 млрд – на поддержку экономики и $3 млрд на предоставление гуманитарной помощи.

21 апреля Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. Российская сторона передала США ноту из-за снабжения Украины оружием и потребовала прекратить его поставки.

Пресс-секретарь президента России Сергей Песков отмечал, что накачивание вооружениями, в том числе и тяжелыми, Украины и других стран – «это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность».

18 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия странами Запада для вооруженных сил Украины (ВСУ) будут считаться законными целями для российской армии. «Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью», – заявлял он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных