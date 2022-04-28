Байден подписал запрос конгрессу о выделении новой помощи Украине

18 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия странами Запада для вооруженных сил Украины (ВСУ) будут считаться законными целями для российской армии. «Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью», – заявлял он.