Газета
Политика

Россия передала США ноту из-за поставок оружия на Украину

Ведомости

Российская сторона передала США ноту из-за снабжения Украины оружием и потребовала прекращения его поставок, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24».

«800 миллионов долларов — на такую цифру будут поставлены вооружения из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения ситуации. Передавали ли мы ноту или нет? Да, мы эту ноту передавали. Подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, и мы потребовали прекращения такой практики», — заявил Антонов (цитата по «РИА Новости»).

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В пакет войдут тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 000 боеприпасов для них. Также администрация президента США на следующей неделе направит запрос в конгресс на увеличение военной помощи Украине. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что в пакет военной помощи войдут тактические беспилотники Phoenix Ghost, специально разработанные под украинские требования.

По данным на сайте Пентагона на 1 апреля, с начала спецоперации власти США выделили $2,3 млрд в рамках президентской помощи Украине в области безопасности и $300 млн в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных