Россия передала США ноту из-за поставок оружия на Украину

«800 миллионов долларов — на такую цифру будут поставлены вооружения из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения ситуации. Передавали ли мы ноту или нет? Да, мы эту ноту передавали. Подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, и мы потребовали прекращения такой практики», — заявил Антонов (цитата по «РИА Новости»).