Россия передала США ноту из-за поставок оружия на Украину
Российская сторона передала США ноту из-за снабжения Украины оружием и потребовала прекращения его поставок, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24».
«800 миллионов долларов — на такую цифру будут поставлены вооружения из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения ситуации. Передавали ли мы ноту или нет? Да, мы эту ноту передавали. Подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, и мы потребовали прекращения такой практики», — заявил Антонов (цитата по «РИА Новости»).
21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В пакет войдут тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 000 боеприпасов для них. Также администрация президента США на следующей неделе направит запрос в конгресс на увеличение военной помощи Украине. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что в пакет военной помощи войдут тактические беспилотники Phoenix Ghost, специально разработанные под украинские требования.
По данным на сайте Пентагона на 1 апреля, с начала спецоперации власти США выделили $2,3 млрд в рамках президентской помощи Украине в области безопасности и $300 млн в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины.