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Минобороны ответило на заявление Великобритании об ударах по территории России

Ведомости

Если украинские войска попытаются ударить по объектам на российской территории по совету Лондона, Россия даст пропорциональный ответ, заявило Минобороны России в ответ на слова замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи. Ранее Хиппи заявил, что правительство Великобритании считает допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории России с применением западного оружия.

«Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские Вооруженные Силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», — заявили в Минобороны. 

В министерстве подчеркнули, что британские советники, которые находятся в украинских центрах принятия решений, «не обязательно будут проблемой», когда Россия будет принимать решение об ответных действиях.

Ранее на вопрос, приемлемо ли наносить удары по территории России, Хиппи заявил: «Во-первых, цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику. Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно» (цитата по ТАСС). Хиппи также отметил, что использование западных вооружений в таких ситуациях «не обязательно является проблемой». 

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «глубина полета» мысли руководства Минобороны Великобритании уступает лишь интеллекту министерства иностранных дел этой страны.

С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных