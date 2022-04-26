Минобороны ответило на заявление Великобритании об ударах по территории России
Если украинские войска попытаются ударить по объектам на российской территории по совету Лондона, Россия даст пропорциональный ответ, заявило Минобороны России в ответ на слова замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи. Ранее Хиппи заявил, что правительство Великобритании считает допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории России с применением западного оружия.
«Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские Вооруженные Силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», — заявили в Минобороны.
В министерстве подчеркнули, что британские советники, которые находятся в украинских центрах принятия решений, «не обязательно будут проблемой», когда Россия будет принимать решение об ответных действиях.
Ранее на вопрос, приемлемо ли наносить удары по территории России, Хиппи заявил: «Во-первых, цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику. Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно» (цитата по ТАСС). Хиппи также отметил, что использование западных вооружений в таких ситуациях «не обязательно является проблемой».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «глубина полета» мысли руководства Минобороны Великобритании уступает лишь интеллекту министерства иностранных дел этой страны.
С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека.