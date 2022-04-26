Минобороны ответило на заявление Великобритании об ударах по территории России

Ранее на вопрос, приемлемо ли наносить удары по территории России, Хиппи заявил: «Во-первых, цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику. Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно» (цитата по ТАСС). Хиппи также отметил, что использование западных вооружений в таких ситуациях «не обязательно является проблемой».