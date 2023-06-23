Кремль заявил об угрозе мировой безопасности из-за продаж поставляемого Украине оружия

«Мы еще ранее говорили о такой опасности, о том, что поставляемое западное вооружение на Украину уже собственно продается разными преступными группировками в Европе <...>. Это неизбежный процесс, и чем больше такого оружия поставляется на Украину, туда, где, собственно, не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность, ни безопасность. Все это чревато большими угрозами для региональной и в более широком контексте мировой безопасности», – подчеркнул Песков.