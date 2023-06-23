Кремль заявил об угрозе мировой безопасности из-за продаж поставляемого Украине оружия
Поставки западного оружия на Украину представляют большую угрозу для региональной и мировой безопасности, так как оно уже продается преступными группировками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пескова попросили прокомментировать, стало ли неожиданностью для Кремля заявления Израиля о том, что поставленное Украине оружие стало появляться у израильских границ. По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва оценивает такие угрозы как весьма актуальные.
«Мы еще ранее говорили о такой опасности, о том, что поставляемое западное вооружение на Украину уже собственно продается разными преступными группировками в Европе <...>. Это неизбежный процесс, и чем больше такого оружия поставляется на Украину, туда, где, собственно, не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность, ни безопасность. Все это чревато большими угрозами для региональной и в более широком контексте мировой безопасности», – подчеркнул Песков.
В интервью The Jerusalem Post Нетаньяху заявил, что страна уже фиксирует случаи, когда переданное Украине западное оружие оказывается вблизи границ Израиля. Нетаньяху также отметил, что такое оружие может в конечном счете оказаться в руках Ирана и использоваться против самого Израиля. «И кстати, это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ», – подчеркнул он.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения на территорию Украины. В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия.
В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин обращал внимание, что действующий на Украине черный рынок оружия создает серьезные вызовы, поскольку в руки злоумышленников могут попасть высокоточные образцы оружия. По его словам, в контрабанде оружия активно участвуют международные преступные группы. При этом в Бюро экономической безопасности Украины также подтверждали факты неоднократных случаев продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения.